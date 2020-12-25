Клинцевич оценил угрозу Украины заморить Крым жаждой

Российский политик и военный эксперт, экс-сенатор Франц Клинцевич назвал угрозы Украины по поводу срыва реализации проекта по опреснению воды в Крыму политической демагогией. С таким мнением он выступил в интервью ФАН.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что подрядчик готов в январе приступить к строительству опреснителей в регионе, чтобы избавиться от дефицита воды. Примерный срок работ — до 14-15 месяцев. Первые установки должны появиться в Ялте.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев в курсе планов по опреснению воды в Крыму и будет препятствовать реализации проекта большой международной компании, которую намерены провести власти полуострова.

«Мы сразу начали работу и обязательно найдем [эту компанию] и будем ей препятствовать реализовать этот проект», — сказал дипломат.

Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление главы украинского МИД.

«Нынешнее руководство Украины действует по принципу «Як не з`їм, то понадкусую» («Как не съем, то понадкусываю». — Прим. ФАН). Что можно говорить о людях, которые радуются террористическому акту над Синайским полуостровом, в результате которого погибли 224 человека — российских гражданина? Они радовались и тогда, когда произошла авиакатастрофа самолета Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находился ансамбль Александрова. Знаете, на уровне здравой человеческой психики это все неестественно. Тем не менее украинское руководство и люди, приближенные к власти, такие вещи демонстрируют», — сказал он.

Эксперт также отметил, что заявление представителей Украины по поводу срыва реализации проекта по опреснению воды в Крыму — политическая демагогия.

«У киевских властей есть фетиш, заключающийся в том, чтобы показать свое моральное уродство. Примечательно, что на какие-то конкретные вещи они неспособны. Причем заявления по поводу того, что они будут ликвидировать эти опреснительные станции с применением специальных средств и вооруженных сил, говорят об их глупости. Может быть, на Украине есть такие, которые хотели бы это сделать, но там очень много здравомыслящих людей. Они понимают, что если Киев предпримет какие-то действия, то последствия для него будут колоссальные. Поэтому я считаю подобные заявления политической демагогией, за которой нет ни содержания, ни возможностей. Кроме того, украинские власти не понимают, что, допуская подобные высказывания, они теряют свои рейтинги, поскольку украинцы — умная и высокообразованная нация. Люди видят все, что делает киевский режим. Слово не птица. Рано или поздно за все придется отвечать», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политолог Владимир Оленченко назвал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о препятствовании проекту по опреснению воды в Крыму проявлением «антироссийкого духа». По его словам, заявления главы украинского внешнеполитического ведомства постоянно содержат русофобские призывы и строятся на антироссийской риторике и выступлениях.