Россияне и украинцы: во сколько обойдется праздничный стол на Новый год

До Нового года остались считанные дни. Хозяйки изо всех сил постараются удивить родных и близких разнообразными блюдами и деликатесами. Эксперты подсчитали, во сколько обойдутся украинцам и россиянам праздничные угощения. В свою очередь ФАН решил выяснить, кто же платит больше — россияне или украинцы?

Новогодний стол на Украине

В Национальном научном центре «Институт аграрной экономики» подсчитали стоимость новогоднего стола — 2021. Эксперты оценивали стоимость новогоднего меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

Во сколько обойдутся мясные блюда: за 3 кг салата оливье придется заплатить 159,37 грн (421 руб.), 1,5 кг сельди под шубой — 120,37 грн (318 руб.), 500 гр нарезки из сырокопченой колбасы салями — 89,5 грн (236 руб.), копченой грудинки — 100 грн (264 руб.), биток из свинины свежий — 110 грн (290 руб.), 1 кг куриного филе — 95 грн (251 руб.). В целом, 2,5 кг мясных продуктов обойдутся в 394,5 грн (1042 руб.).

Во сколько обойдутся овощные блюда и фрукты: 2 кг картофеля — 19,3 грн (51 руб.), 1 кг грибов — 50 грн (132 руб.), 500 гр сладкого перца — 52,5 грн (139 руб.), 500 гр свежих огурцов — 22,5 грн (60 руб.), 1 кг свежих помидоров — 38 грн (100 руб.); 2 кг мандарин — 70 грн (185 руб.), 1 кг бананов — 25 грн (66 руб.), 20 гр лимонов — 9 грн (24 руб.). Таким образом, за овощные блюда придется заплатить 182,3 грн (482 руб.), а за фрукты — 104 грн (275 руб.).

Во сколько обойдутся деликатесы на новогоднем столе — 2021: 120 гр красной икры — 250 грн (660 руб.), 200 грн красной рыбы — 220 грн (581 руб.).

Стоимость новогоднего стола 2021 (бюджетный вариант) обойдется в 1916,78 грн (5064 руб.), новогоднее меню с деликатесами будет стоить — 2426,78 грн (6412 руб.).

Новогодний стол в России

Во сколько обойдутся мясные блюда: за 3 кг салата оливье придется заплатить 487,21 руб. (184 грн), 2,2 кг сельди под шубой — 173,3 руб. (66 грн), горячее блюдо — традиционная запеченная курица — обойдется в 269 руб. (102 грн) за полуторакилограммовую тушку, сырокопченая колбаса — 349,9 руб. (132 грн) за 300-граммовый палку, полкилограмма сыра — 249,95 руб. (95 грн). Килограмм сезонных российских яблок стоит 70 руб. (27 грн), а мандарин — 89 руб (34 грн). Икра (140 г) лососевых обойдется 579 руб. (219 грн), а готовый холодец (900 г) — 199,98 руб. (76 грн).

200-граммовую коробку конфет можно купить за 169,99 руб. (64 грн), торт «Птичье молоко» (450 г) — 200 руб. (76 грн). Игристое вино производства России в этом году обойдется в 249 руб. (94 грн), а вот за коньяк российского производства придется заплатить 599 руб. (227 грн). Итого весь набор на новогодний стол обойдется россиянам в 3688,9 руб. (1395 грн).

Если сравнивать цены в соседних странах, то становится ясно, что, несмотря на все неурядицы и проблемы — личные, политические или экономические, украинцы и россияне готовы тратиться на Новый год. А средняя цена на продукты для праздничного стола для жителей Украины составила — 2100 грн (5549 руб), а в России — 3688 руб. (1395 грн). Из-за резкого роста цен украинцам придется отдать за новогодний стол гораздо больше, чем россиянам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что из-за неурожая злаковых культур и свеклы, а также резкого уменьшения поголовья крупного рогатого скота в новом году Украина может столкнуться с катастрофической нехваткой продуктов питания.