Иосиф Пригожин и певица Валерия примут приглашение на свадьбу Киркорова

Москва, 25 декабря. Продюсер Иосиф Пригожин и его семья с радостью посетят свадьбу Филиппа Киркорова. Об этом муж певицы Валерии рассказал в беседе с ФАН.

Продюсер прокомментировал сообщения СМИ о возможном бракосочетании артиста. Он поздравил певца с такими переменами в жизни.

В то же время Пригожин отметил, что лично сам не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту новость.

«Мне об этом ничего не известно», — сказал он.

Продюсер добавил, что не может поведать о таких подробностях личной жизни Филиппа Киркорова, несмотря на личное знакомство с ним. Дело тут вовсе не в конспирации. Причина в обычной этике.

«Мы общаемся, но я никому не задаю вопросы на личную тему», — рассказал собеседник ФАН.

Он подчеркнул, что известие о возможной свадьбе друга ему приятно.

«Если он женится — я рад за него. Если позовет на свадьбу — придем», — подытожил Пригожин.

Ранее продюсер в беседе с ФАН рассказал, чем может заняться его супруга певица Валерия на посту депутата Госдумы.

Напомним, о возможной свадьбе Филиппа Киркорова сообщила СМИ певица Алена Кравец. По ее словам, в скором времени артист собирается вступить в брак с матерью своих детей — Мартина и Аллы-Виктории. Кроме того, недавно певец был замечен во время визита к модельеру Анике Керимовой, которая занимается пошивом свадебных нарядов для звезд.