Новый 2021 год: история и традиции, что надеть и поставить на стол, советы астрологов

Приближается Новый 2021 год, который, согласно восточному (китайскому) календарю, пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Традиция чествовать хозяина года по китайскому зодиакальному циклу для европейцев достаточно новая: в Восточной Европе она распространилась только во второй половине XX века, начиная примерно с конца 1970-х годов. В Америке китайские новогодние традиции более давние из-за того, что там есть целые кварталы, населенные выходцами из Поднебесной.

Отметим, по китайскому календарю Год Быка наступит только 12 февраля, тогда как большая часть человечества встретит Новый год по традиции — в ночь с 31 декабря на 1 января. Увы, в этом году в большинстве стран яркие массовые мероприятия в Новый год и на Рождество (которое для западных стран уже наступило) проводиться не будут из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Новый год: история и традиции

Историки считают, что впервые отмечать Новый год 1 января предложил римский военачальник и правитель Юлий Цезарь. Дело в том, что земледельческие народы, как правило, отмечали наступление Нового года согласно сельскохозяйственному календарю — весной при начале сева или осенью по окончании сбора урожая.

Однако после распространения христианства отмечание наступления Нового года 1 января, после праздника Рождество Христово, быстро распространилось в Европе и Америке. В России этот праздник начали отмечать с 31 декабря на 1 января с 1700 года по указу Петра I. Тогда же в Россию стала проникать традиция украшать жилища на Новый год, а затем и на Рождество хвойными деревьями (подробнее об этой традиции читайте в материале ФАН).

Хотя главным зимним праздником всегда считалось Рождество, Новый год был популярен как в Европе и Америке, так и в России. В Европе за новогоднюю ночь «отвечает» святой Сильвестр (поэтому новогодний праздник во многих католических странах так и называется — «Сильвестр»).

Если Санта-Клаус (прообраз которого — святой Николай) все-таки остается именно рождественским дедом, то его русский аналог — Дед Мороз, а также его внучка Снегурочка неразрывно связаны именно с Новым годом.

Рождество на Западе считается семейным праздником, а Новый год обычно встречают публично — массовыми празднествами и красочными фейерверками, которые собираются посмотреть миллионы людей. Один из самых знаменитых новогодних фейерверков проходит в Нью-Йорке. Увы, в этом году новогодние торжества в большинстве стран пройдут в сильно урезанном варианте из-за противоэпидемических ограничений.

Отметим, в России Новый год, как и Рождество, которое отмечается 7 января (почему — читайте в материале ФАН), считается домашним, семейным праздником, хотя в постсоветский период появилась традиция ночных уличных публичных развлечений.

Год Белого Металлического Быка по китайскому календарю

Примерно с конца 1970-х годов в СССР стало модным отмечать Новый год с китайскими мотивами, чествуя животное восточного зодиака, отвечающее за наступающий год. Хотя новый год по китайскому календарю наступает позже, традиция встречать хозяина года уже в новогоднюю ночь прижилась. Астрологи и психологи считают, что это хорошая идея, которая говорит о правильном настрое человека на грядущий год.

О том, что за животное Белый Металлический Бык, читайте в материале ФАН. Напомним, это положительное и надежное животное, которое обещает в новом году помогать всем, кто готов трудиться и заниматься саморазвитием.

Что надеть и поставить на стол в новогоднюю ночь

Бык — животное неприхотливое, поэтому новогодний праздник можно провести по традиции: за столом с традиционными новогодними блюдами (о самых популярных из них расскажем в ближайшее время), в дружеской беседе, в спокойной прогулке подальше от скоплений народа.

Из того, чего следует избегать, астрологи указывают только два ограничения: не стоит злоупотреблять красным цветом (Бык его не любит) и не стоит ставить на стол блюда из говядины (по понятным причинам).

Побольше салатов, фруктов и сладостей — Бык это оценит. Но главное — новогодний настрой, который поможет вступить в 2021 год полным сил и надежд на лучшее, советуют психологи и астрологи.