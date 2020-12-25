Томичам рассказали о выдаче бесплатных лекарств от COVID-19 в новогодние праздники

Томск, 25 декабря. Оперативный штаб Томской области рассказал, как получить бесплатные лекарства от COVID-19 в период новогодних праздников.

В новом году выдача бесплатных лекарств для пациентов, проходящих лечение на дому, начнется со 2 января в Губернской аптеке по адресу проспект Ленина, 54.

Отмечается, что получить препараты смогут родственники пациентов, не находящиеся на карантине, а также пациенты, которые были выписаны после перенесенной новой коронавирусной инфекции из стационара на долечивание. Также будет задействована группа волонтеров для помощи пациентам, у которых нет возможности получить лекарственные средства.

За декабрь сотрудники областного аптечного склада обработали 7854 заявки от медицинских организаций региона, в том числе 3781 от томских. По назначению лечащего врача пациенты обеспечиваются противовирусными средствами, антибиотиками, жаропонижающими препаратами, антикоагулянтами, препятствующими образованию тромбов и гормональными препаратами.

Ранее ФАН сообщал, что Томская область активно готовится к третьей волне коронавирусной инфекции.