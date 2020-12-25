Дефицит бюджета города Пензы на 2021 год превысил 250 млн рублей

Пенза, 25 декабря. В ходе 18-й сессии Пензенской городской думы местными депутатами был принят бюджет города на 2021 год. В ходе заседания было установлено, что расходы областного центра в грядущем году на 250 млн рублей превысят предполагаемые доходы.

Как доложила начальник Финансового управления города Ольга Завьялкина, прогнозируемый объем доходов в следующем году составит 14 млрд 267,6 млн рублей, расходов — 14 млрд 519 млн рублей. Таким образом, бюджет города сформирован с дефицитом 251,4 млн рублей.

О причинах возникшей в бюджете недостачи корреспонденту ФАН рассказал депутат городской думы Александр Смирнов.

«Дефицит возникает в случае нехватки доходов бюджета для финансирования расходов. Зачастую дефицит появляется в случае возложения федеральной властью дополнительных полномочий на муниципалитет, не подкрепленных финансированием. Также он может рождаться из-за крупных «пиар-проектов» местных властей перед выборами, например», — объяснил депутат.

Александр Смирнов уверен, что попытки покрыть дефицит с помощью коммерческих кредитов приводят к еще более существенным расходам, что недопустимо в случае имеющегося объема закредитованности местного бюджета.

«В случае возникновения дефицита, необходимо изыскивать средства для его финансирования. Обычно это привлечение кредитов. Однако в этом случае возникают дополнительные обязательства по уплате процентов и возврату привлеченных средств, т.е. расходы только увеличиваются. С учетом индексации выплат работникам соцсферы, подорожания ресурсов (свет, вода, тепло, бензин) и прочим удорожанием товаров и услуг — это приобретает катастрофически характер. Все меньше и меньше денег идет на финансирование полномочий муниципалитета. Это заставляет еще больше увеличивать дефицит. В Пензе и так достигнут потолок увеличения дефицита. Закредитованность составляет 99% от собственных доходов», — поделился с ФАН собеседник.

Однако проблема дефицита в бюджете не является нерешаемой. По словам депутата, одновременная реализация сразу нескольких методов избавления от задолженностей может помочь городу стабилизировать свое материальное положение.

«Есть несколько путей, которые можно сочетать: во-первых, это искусственное сокращение расходных обязательств (недофинансорование) до достижения профицита, который можно направить на погашение кредитов; во-вторых, это увеличение доходов бюджета и направление их на погашение кредитов; в-третьих, это замена коммерческих кредитов бюджетным, что приведет к существенному снижению расходов по процентам», — резюмировал Александр Смирнов.

Ранее ФАН сообщал, что зимнее содержание тротуаров ряда улиц города Пензы обойдется бюджету областного центра в 3,9 млн рублей.