На ручную очистку тротуаров от снега в Пензе потратят 4 млн рублей

Пенза, 25 декабря. Зимнее содержание тротуаров ряда улиц города Пензы обойдется бюджету областного центра в 3,9 млн рублей. Соответствующая заявка, размещенная МКУ «Пензадормост», появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Согласно техническому заданию, сопровождающему заявку, в первом квартале 2021 года подрядчик обязуется организовать распределение пескосоляной смеси и очистку тротуаров от снега и льда на улицах: Пушкина, Зои Космодемьянской, Некрасова, Бекешской, Ставского, Урицкого, Красной, Володарского, Суворова и Рахманинова. Примечательно, что тротуары данных улиц заказчик требует обслуживать без использования каких-либо механизированных средств очистки и распределения ПСС, предлагая сотрудникам подрядной организации использовать исключительно ручные инструменты.

«Подрядчик обязан обеспечивать бесперебойность и безопасность движения по тротуарам, оперативно принимать меры по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий и обеспечению нормативного содержания тротуаров. В первую очередь подрядчик обязуется выполнить работы на тротуарах основных магистральных улиц, затем на улицах местного значения с учетом интенсивности движения», — указано в ТЗ заявки.

В настоящий момент заявка находится на стадии поиска подрядной организации, а значит стоимость работ позже может быть снижена в результате торгов.