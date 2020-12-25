Томская область заранее готовится к третьей волне коронавируса

Томск, 25 декабря. Томская область активно готовится к третьей волне коронавирусной инфекции, об этом сообщил глава региона Сергей Жвачкин в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор рассказал, что весь порядок действий в сфере оказания медицинской помощи больным коронавирусом были разработан еще весной. Поэтому оперативный штаб области уже сейчас прорабатывает сценарий возникновения третьей волны.

«Мы пытаемся просчитать, что будет следующей весной, потому что COVID-19 не закончится, мы это понимаем. Поэтому мы готовимся, на всякий случай, к третьей волне коронавируса», — сказал Сергей Жвачкин.

Сейчас для региона активно закупаются лекарства и средства индивидуальной защиты. Уже в ближайшее время будет открыт новый респираторный госпиталь на базе «Дворца зрелищ и спорта», рассчитанный на 400 мест. По словам главы региона, на данный момент в области свободно более 600 коек для больных COVID-19.

Ранее ФАН сообщал, что в четверг 24 декабря Сергей Жвачкин объявил о запуске предварительной онлайн записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции.