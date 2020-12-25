Обнаружен новый отличительный симптом COVID-19

Москва, 25 декабря. Почти три четверти пациентов с коронавирусом стали больше спать. Исследователи психоневрологической больницы Нижневартовска назвали этот факт новым симптомом заболевания.

Врач провел исследование, в котором приняли участие 170 пациентов с COVID-19. По результатам опроса можно сделать вывод, что большая часть людей (72%) постоянно хотели спать во время болезни.

Также свыше 70% респондентов испытывали беспокойство за родных и близких сильнее, чем обычно. Это касается и мужчин, и женщин. Кроме того, пациентов с коронавирусной инфекцией усиливается чувство напряженности, страха, тревоги, а внешний вид врача в защитном костюме усугубляет состояние больного.

«На сегодняшний день не оставляет сомнений вывод: COVID-19 — это не только соматические последствия от перенесенной инфекции, но и реакция психики на сам факт наличия заболевания, изоляцию от близких людей, лечение и восстановительный период», — подвели итог медики.

Коронавирусная инфекция быстро распространилась практически по всему миру. На сегодняшний день выявлено 79 млн случаев заражения вирусом. При этом более 44 млн пациентов выздоровели.