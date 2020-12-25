Симферополь, 25 декабря. Киев своим решением сорвать проект по опреснению воды в Крыму показал «злобную разрушительную сущность». Такое заявление сделал крымский чиновник Юрий Гемпель.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям заявил, что злопамятная политика украинских властей похожа на куклу в детском театре, которая выполняет конвульсивные движения. По его словам, своей враждебной политикой по отношению к крымчанам Киев продолжает нарушать международные нормы и права человека.

«Помешать, взорвать, перекрыть – политическая элита Украины с каждым днем все яростнее демонстрирует свою злобную разрушительную сущность», — сказал Гемпель в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в январе начнется строительство опреснителей в регионе, которые помогут избавиться от дефицита воды. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти будут препятствовать реализации проекта.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, на котором подавляющее большинство высказалось за воссоединение с Россией. Киевские власти дор сих не могут признать этот факт. Президент России Владимир Путин констатировал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.