Сотрудники ОБСЕ незаконно перегоняли автомобили из Европы в ЛНР

Луганск, 25 декабря. Специальная мониторинговая миссия организации безопасности и сотрудничества в Европе (СММ ОБСЕ) собирается наказать своих работников, уличенных в противоправных действиях.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что СММ ОБСЕ проводит комплекс мероприятий, связанный с проверкой информации о запрещенной международным правом деятельности своих служащих. В данном случае речь идет о незаконной доставке посылок, а также перегоне автомобилей из Европы.

Дейнего рассказал, что провел переговоры с руководителями подразделения ОБСЕ на территории ЛНР. В организации с полной серьезностью отнеслись к инциденту и заявили. что в случае, если вина сотрудников будет доказана, они понесут заслуженное наказание.

Недавно сотрудники ОБСЕ также поставили под сомнение свою компетенцию. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова обвинила мониторинговую миссию в безучастии по отношению к киевской стороне, которая позволяет себе легкомысленно относится к процессу переговоров в Донбассе.