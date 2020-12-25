Роспотребнадзор: меры профилактики COVID-19 защитили Россию от многих инфекций

Москва, 25 декабря. Ношение масок и соблюдение социальной дистанции защитили граждан России от ряда других инфекций, помимо коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства рассказала в эфире канала «Россия-24», что Роспотребнадзор отмечает снижение заболеваемости корью, дифтерией, коклюшем, полиомиелитом, краснухой и респираторными инфекциями. Выявлен существенный спад заражений острыми кишечными инфекциями из-за частого мытья рук и применения санитайзеров.

Ранее Анна Попова рекомендовала носить маски не только в помещении, но и на уличных массовых мероприятиях. Заявление было сделано в связи со скорым наступлением праздников.