Калашникова осталась без волос после встречи с экс-любовницей Шаляпина

Москва, 25 декабря. Бывшая 75-летняя любовница Прохора Шаляпина Алла Пеняева оставила без части волос подругу певца Анну Калашникову. Причиной стало «неуважительное» отношение.

Калашникова пригласила Шаляпина и Пеняеву принять участие в съемках ее клипа. Они согласились, однако пожилая женщина устроила скандал, узнав, что ей придется играть живую покойницу. Калашникова пошла на уступки и согласилась изменить сцену, но Пеняева все равно обиделась на нее.

Бывшая любовница Шаляпина заявила журналистам, что Калашникова не просто хотела уложить ее в гроб, но и прокляла ее. По словам женщины, после общения с певицей у нее на глазу вскочил ячмень.

Конфликт все же не закончился. Шаляпин предложил Калашниковой извиниться перед пожилой подругой. Та согласилась и приехала к ней с цветами домой, но Пеняева не была рада встречи и оттаскала девушку за волосы.

«Приехала к ней в Беляево, купила цветы. И что вы думаете? Стоило мне только на порог ступить, как Пеняева меня оттаскала за волосы. Алла умудрилась мне клок волос выдрать», — рассказала Анна в беседе с Kp.ru.

Шаляпин познакомился с Пеняевой, когда ему было 18 лет. После отношений с женщиной у него остались остались не только приятные воспоминания, но и квартира с машиной.