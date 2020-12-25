ФАН узнал предварительную причину массового ДТП с автобусом в Рязанской области

Рязань, 25 декабря. Водитель рейсового автобуса, направлявшегося из Москвы в Волгоград, мог не справиться с управлением. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

Транспортное средство около 3:00 часов ночи слетело с дороги Р-22 в кювет и перевернулось. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе водитель, 11 пассажиров получили травмы. Всего в салоне находились 26 человек, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы и руководители УМВД России по Рязанской области на месте трагедии занимаются выяснением причин аварии. Проводится проверка.

Ранее служебный автобус и грузовик столкнулись в Екатеринбурге. Пострадали 12 человек из 30 находившихся в салоне пассажиров.