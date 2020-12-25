Назван средний размер ипотеки в 2020 году

Москва, 25 декабря. Средний размер ипотеки в России в прошлом месяце впервые снизился. Показатель упал на 0,3% и составил 2,914 млн рублей.

В октябре показатель составлял 2,92 млн рублей. При этом в предыдущие полгода средний размер ипотеки постоянно увеличивался.

«Динамика в целом в течение года является положительной – за последние 12 месяцев показатель увеличился на 10,6%, — сказал генеральный директор компании «Эквифакс» Олег Лагуткин. — Единственным негативным периодом для показателя явился апрель текущего года, когда значение средней суммы кредита снизилось сразу более чем на 11%, что явилось следствием введенных в стране ограничений».

Однако произошедший на ипотечном рынке «разворот» ставит под сомнение преодоление рубежа в 3 млн рублей, которого аналитики ждали в начале осени. Вспоминая прошлый год, Лагуткин отметил, что вряд ли удастся достигнуть желанного до конца года, пишет агентство «Прайм».

На днях заместитель председателя правления банка Кирилл Царев сообщил, что «Сбер» выдаст ипотеки на рекордные 2 трлн рублей до конца года. Банк увеличит свой портфель примерно на 20% к концу 2020 года.