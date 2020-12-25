Гидрометцентр рассказал о погоде на Новый год в Москве

Москва, 25 декабря. Погода в ночь с 31 декабря на 1 января в Москве будет теплой, но точный прогноз пока дать невозможно, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Точный прогноз после 30 декабря пока очень сложно сделать, так как, по словам синоптика, «быстро меняется циркуляция». Поэтому жителей столицы ждет погодный сюрприз в новогоднюю ночь.

Вильфанд сообщил ТАСС, что с большей долей вероятности на Новый Год погода в столице будет примерно на уровне нуля — минус двух градусов.

Что касается ближайших трех дней, то Гидрометцентр обещает, что погода на выходных будет весьма благоприятная — шесть–восемь градусов со знаком минус и снег. В понедельник температура опустится до минус 15.

Ранее Роман Вильфанд утверждал, что на Москву движется снежный коллапс. По его информации, в столичном регионе выпадет до десяти сантиметров осадков.