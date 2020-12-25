Названы имена мужчин для идеальной супружеской жизни

Москва, 25 декабря. Имя человека может повлиять не только на его характер, но и на судьбу, уверены именологи. Специалисты считают, что есть мужские имена, под которыми рождаются идеальные мужья.

Если мужчина носит имя Андрей, Артем, Вадим, Даниил, Юрий, то женщине повезло — ее супруга, как считают именологи, можно назвать идеальным.

Мужчины с именем Андрей обладают стремительным напором в делах и самоотверженностью. Если в обществе они выглядят твердыми и немного грубоватыми, то рядом с любимой они превращаются в нежного и мягкого человека, но если он увидит со стороны хамское отношение к возлюбленной, то обидчику придется ответить.

Артемы в основном дружелюбные, общительные и преданные. Зачастую они влюбляются раз и навсегда. Для них будет существовать только одна единственная, ради которой они будут доставать звезды.

Сильные и смелые трудоголики Вадимы отдают предпочтение не слову, а делу. Возможно, этим мужчинам не хватает романтики. Однако если женщина хочет быть уверена в завтрашнем дне, то Вадим — это ее спутник.

Даниилы — мужчины практичные и целеустремленные. Они хотят добиться успеха не только в карьере, но и в личной жизни. Уверенно шагая по карьерной лестнице, мужчина будет зарабатывать как можно больше, чтобы его родные ни в чем не нуждались.

Юрии считаются однолюбами. Они очень долго и тщательно выбирают себе спутницу, с которой хотят прожить всю жизнь. Даже когда между супругами уходит страсть, их объединяют взаимное уважение и преданность, пишет Infox.ru.

Власти Москвы ранее сообщили, что по итогам 2020 года самыми популярными именами стали София и Александр. Также отметили необычные имена для новорожденных — Малина, Радость, Россия, Космос, Олимпий, Весна, Августа.