Глава «Трезвой России» Хамзаев нашел вред в детском шампанском

Москва, 25 декабря. Необходимо запретить производство и продажу детского шампанского перед новогодними праздниками, заявил общественник, глава проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

Родители сами вовлекают детей в субкультуру потребления алкоголя. Исследования команды экспертов из Московского института психоанализа свидетельствуют о наличии детского шампанского на семейных торжествах. Такие действия притупляют чувства ребенка к безопасности, уверен Хамзаев.

Для борьбы с этой тенденцией общественник предлагает запретить рекламу спиртного среди детей и не склонять их отмечать Новый год с безалкогольным шампанским. Также нужно убрать с прилавков и закрыть производство детского шампанского и других напитков, которые имитируют алкоголь для детей.

Психоаналитик Людмила Полянова недавно рассказала о положительном влиянии новогодних атрибутов на здоровье. В число обязательных праздничных элементов врач включила шампанское, елку и оливье. По мнению Поляновой, они создают особую атмосферу, которую вредно нарушать. Организму полезна стабильность, поэтому отказываться от перечисленных предметов не стоит ради психического здоровья.