Зараженная коронавирусом учительница из Индии сбежала от врачей на поезде

Нью-Дели, 25 декабря. Учительница из Индии получила положительный результат теста на коронавирус в аэропорту. Однако она очень хотела попасть домой, поэтому сбежала из больницы и уехала на поезде.

Женщина приехала в аэропорт Нью-Дели из Великобритании и сдала тест на коронавирус. Позже учительницу отправили в больницу из-за положительного теста. Однако там она пробыла недолго — почти сразу забрала свою медицинскую карточку и сбежала.

Власти перехватили ее на поезде в купе первого класса. Педагог вместе с сыном ехала в родной штат Андхра-Прадеш. Сейчас учительница и ее сын отправлены в медицинское учреждение на карантин.

Впрочем, не только в Индии пациенты с коронавирусом сбегают от врачей. Недавно школьник из Нижнего Новгорода оказался заражен COVID-19. К правоохранителям обратился врач, который заявил о пропаже ребенка. Полиция ищет 12-летнего юношу, который состоит на учете у психиатра.