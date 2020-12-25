Католики всего мира празднуют светлый праздник Рождество Христово

Москва, 25 декабря. Верующие Римско-католической и ряда православных церквей отмечают Рождество Христово в ночь на 25 декабря.

Традиционным символом Рождества у католиков являются ясли с фигуркой младенца Иисуса. Однако кроме них праздник отмечают протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также десять из 15 поместных православных церквей мира. У каждой церкви есть свои особенности.

Едино только предание. Согласно нему Мария Богородица зачала непорочно, после того, как Святой Дух вдохнул в нее жизнь. Появившийся на свет младенец Иисус стал сыном человека и бога. Каждое Рождество тысячи христианских паломников посещают базилику Рождества Христова в Вифлееме, городе к югу от Иерусалима. Верующие считают, что она построена на месте рождения Иисуса Христа.

Ранее ФАН рассказывал об истории праздника и его традициях. В России Рождество отмечается 7 января.