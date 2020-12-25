Донецк, 25 декабря. Доктрина «Русский Донбасс» поможет не забыть о своих корнях и о формировании русской культуры в регионе, заявила сотрудник Донецкого республиканского музея (ДРКМ) Галина Чепига.

Она рассказала, что русская культура в Донбассе берет свое начало еще в XVII веке. Чепига поделилась с аудиторией, как ее родители передавали ей понимание окружающего мира, как из поколения в поколение передавалось устойчивое выражение, что «Донбасс — это Россия». По словам сотрудницы музея, со временем, в обществе сформировалось единое мнение о том, что в основе самоопределения жителей Донбасса лежит «русская культура».

Кревед выразила уверенность, что доктрина «Русский Донбасс» позволит жителям региона не забыть свою настоящую родину. Даже активная антироссийская риторика Киева в течении последних шести лет не смогла прогнуть под себя юго-восток Украины, подытожила Чепига.

Недавно стало известно о том, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Донбассу. Об этом заявил президент России Владимир Путин 17 декабря в ходе пресс-конференции.