Николай Басков рассказал о необычных экспериментах в постели

Москва, 25 декабря. Певец Николай Басков признался, что занимался любовью одновременно с двумя девушками. Артист считает подобные явления в порядке вещей.

Почти 20 лет Николай Басков остается одним из самых популярных российских певцов. Он регулярно посещает светские мероприятия и концерты. Однако о личной жизни звезды почти ничего неизвестно. Сам артист не любит говорить о своих отношениях и избегает подобных тем.

Недавно Басков стал участником шоу «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder. Во время эфира ведущий задавал звездным гостям провокационные вопросы. После слов ведущего о групповом сексе Басков поднялся с места и признался в подобном опыте. Однако артист не стал уточнять, когда и с кем это было. Певец лишь добавил, что предпочитает спать без одежды и нижнего белья.

Басков неоднократно заявлял, что устал от холостой жизни и мечтает о большой семье. Но с возрастом певец все чаще разочаровывается в девушках и почти утратил надежду на встречу с той единственной. Сейчас все силы артиста направлены на развитие творчества. Басков часто записывает хиты с молодыми отечественными звездами. Нередко артист получает щедрые подарки от своих поклонников.

«Однажды мне подарили часы за миллион. А еще дарили виллу в Турции, но потому ее попросили вернуть, поскольку мой благодетель разорился», — рассказал Басков.

Николай Басков ранее проговорился о семейном положении своей коллеги Наташи Королевой. В беседе с журналистами он случайно назвал певицу «разведенкой», намекая на ее расставание с танцором Сергеем Глушко.