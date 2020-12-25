Названы полезные для завтрака бутерброды без хлеба

Москва, 25 декабря. Большинство предпочитают есть на завтрак бутерброды с хлебом. Но есть альтернатива без его содержания, которая сделает прием пищи полезнее.

Первый вариант – бутерброд с основой из болгарского перца с любым наполнителем. Это могут быть шпинат, авокадо, манго, мясная закуска, мясо птицы. Перец подойдет любого цвета. Его можно слегка обжарить или запечь в тостере. В таком завтраке содержатся витамины А, В1, В2, В6, В12, С, передает Infox.

Сбалансированным блюдом на завтрак может стать овощной бутерброд из сладкого картофеля. Для него понадобятся кольца батата или тыквы, запеченные в духовке. Сверху можно положить кусочки мяса птицы или котлеты, добавить обжаренные помидоры и грибы.

Еще один вариант – бутерброд из огурца с индейкой. Для этого нужно разделить огурец на две части, удалить сердцевину. Освободившееся место наполнить творогом или сыром, а затем добавить приготовленную на пару индейку.

Четвертый вид полезного завтрака – полезный бургер. Вместо булочек нужно использовать средних размеров помидоры. Для начинки подойдет обжаренная мясная котлета, листья салата или рукколы, сыр, горчица и специи по вкусу. Скрепить конструкцию стоит зубочисткой.

Позавтракать можно бутербродом из листьев свежего салата. В них нужно завернуть обжаренное мясо птицы, заправить его овощами и кунжутной пастой. Дополнительно можно добавить пару кубиков авокадо.

Следующий вариант – бутерброд из сладкого картофеля в баклажане. Их нужно запечь в духовке или обжарить на гриле. Затем разрезать пополам, вынуть сердцевину и наполнить отварным бататом с греческим сыром и листьями мяты.

Последний способ приготовления полезного завтрака – бутерброд «Капрезе». Нужно разрезать помидоры на две части, немного удалить сердцевину, добавить моцареллу, оливковое масло, базилик и специи.

Некоторые продукты советуют есть на завтрак. Сюда относятся полезные яблоки или творог. Сладкоежки могут побаловать себя небольшими порциями десертов по утрам.