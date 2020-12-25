Вирусолог Бутенко раскрыл механизм формирования иммунитета от COVID-19

Москва, 25 декабря. Люди приобретают иммунитет к коронавирусу после инфицирования и вакцинации. Во втором случае уровень антител гораздо выше.

Увеличение количества граждан с иммунитетом будет уменьшать «горючий материал», тех жителей, которые все еще могут заразиться, заявил вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко. Исчезновение антител через какое-то время после болезни — еще не повод опасаться повторного заражения, передает РИА Новости.

«...трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть», — заявил Бутенко.

Ранее стало известно об обнаружении нового штамма, той же мутации, что зарегистрировали в Великобритании, коронавируса в ЮАР. Новая разновидность вируса гораздо заразнее предыдущих, передает infox.