Моргенштерн нашел девушку своему продюсеру программе «Давай поженимся!»

, 25 декабря. Рэпер Моргенштерн привел своего друга и продюсера Славу Марлоу на передачу «Давай поженимся!». Исполнитель вместе с ведущей Ларисой Гузеевой выбрал товарищу невесту.

Лариса Гузеева, после встреч со всеми тремя невестами, посоветовала Славе выбрать девушку под номером три, Марину, переехавшую из Японии в Россию десять лет назад. Соведущая Гузеевой Роза Сябитова поинтересовалась мнением Моргенштерна по поводу предстоящего выбора. Тот ответил в своей излюбленной манере:

«Японочку, конечно, но не больше, чем на денечек», — съязвил рэпер.

В конце концов молодой человек сломался под общественным давлением и сделал выбор в пользу Марины. Продолжатся ли взаимоотношения Марлоу и Марины неизвестно.

Гузеева в том же выпуске передачи упрекнула рэпера в высокомерии. Она назвала его поведение «плебейским» после того, как Моргенштерн высказал соболезнования тем, кто не чувствует себя комфортно в современных реалиях.

Недавно скандальный рэпер Моргенштерн вопреки всем запретам выступил на дне рождения сына бывшего калининградского депутата. Видеозапись концерта была опубликована в Instagram-аккаунте экс-чиновника.

По результатам 2020 года Моргенштерн стал лучшим музыкантом года. Однако это решение многие раскритиковали. По словам некоторых пользователей Сети, треки рэпера нельзя распространять на широкую аудиторию, особенно на детскую.