Мясников высмеял идею депутата Госдумы о закрытии России на въезд и выезд

Москва, 25 декабря. Врач и телеведущий Александр Мясников не согласился с депутатом Госдумы Иваном Сухаревым, который ранее предложил полностью перекрыть авиасообщение России с другими странами.

Сухарев предложил закрыть авиасообщение с Великобританией и другими странами после известий о появлении нового штамма коронавируса, передает infox.

Мясников раскритиковал идею депутата и заявил, что парламентариям необходимо вникать в суть проблем, прежде чем предлагать что-либо. Он добавил, что Сухареву нужно проконсультироваться с врачами и узнать, как происходит мутация вирусов и насколько это опасно. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Учителя к ним приставлять, что ли. А то вот очередного понесло», — сказал Мясников.

Новый штамм коронавируса недавно был обнаружен в Великобритании. После этого многие страны приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством, в том числе Россия.