Москва, 25 декабря. Телеведущий Андрей Норкин часто сталкивается с оскорблениями от украинских политологов в программе «Место встречи».

Один из зрителей программы спросил Норкина, как ему удается сохранять спокойствие во время общения с экспертами, которые открыто поливают грязью Россию. В ответ телеведущий заявил, что давно привык к общению с такими людьми.

«Я поменял свой подход к спорам с оппонентами, потому что в какой-то момент понял, что с частью оппонентов спорить совершенно бессмысленно», — признался он.

Норкин добавил, что многие украинские политологи получали отпор при попытке оскорбить Россию. Однако последнее время такая тема поднимается все реже. Сейчас выпуски программы «Место встречи» не так часто освещают украинские вопросы, пояснил он.

Андрей Норкин ранее объяснил реакцию западных стран на регулирование цен в России. Он считает, что это связано с воспрепятствованием Запада введением Россией заградительных пошлин.