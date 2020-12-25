Правоохранители проводят обыски у бывшей жены Фургала

, 25 декабря. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у Ларисы Стародубовой в рамках уголовного дела о попытке хищения средств завода «Амурсталь».

Уголовное дело по «Амурстали» связано с незаконным получением кредитов. В распоряжении Стародубовой есть доля ООО «Торэкс». Обыски проводятся по месту ее жительства. За последние шесть месяцев эти обыски стали уже третьими.

Стародубова является бывшей женой экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его задержали в июле по обвинению в организации убийств нескольких бизнесменов. Мосгорсуд ранее отменил постановление об аресте 400 тысяч долларов, которые принадлежат племяннице бывшей супруги чиновника.