Колесо обозрения с теплыми кабинками установят в Донецке

Донецк, 25 декабря. Колесо обозрения высотой 28 метров появится в донецком парке Щербакова. Открытие аттракциона запланировано на 2021 год.

Созданием колеса обозрения для Донецка занимается предприятие в Свердловской области. Его высота будет почти с девятиэтажный дом, пояснил глава администрации города Алексей Кулемзин.

Колесо оборудуют 18 кабинками, восемь из которых получат подогрев. Одна из кабинок будет сделана специально для людей с ограниченными возможностями. Аттракцион установят на месте старого колеса, которое планируется снести.

Главную шахту ДНР ранее восстановили в республике. В конце лета там произошел пожар, который вывел из строя две подъемные машины угольных подъемов и породную машину.