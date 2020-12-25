Лев Лещенко предложил альтернативу гимну РФ на Олимпиаде в Токио

Москва, 25 декабря. Российские спортсмены на предстоящей летней Олимпиаде в Токио могут исполнить патриотичную песню «Катюша». Такой вариант предложил певец Лев Лещенко.

Песня должна быть эмоциональной, патриотической и говорить о том, что это российская песня, отметил народный артист РСФСР, передает деловая газета «Взгляд».

«Выучить слова гимна и спеть на пьедестале, их же никто не остановит. Первые четыре строчки спеть, и все», — предложил еще вариант Лещенко.

Спортивный арбитражный суд запретил России выступать под национальной символикой в любых международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Эти санкции распространяются на Олимпиады в Токио и в Пекине, а также на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Несмотря на регламент, сборная России имеет право выступать на соревнованиях под флагом Олимпийского комитета страны. А вместо гимна может быть использована народная песня или мелодия, которая связана с Россией, рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.