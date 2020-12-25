Планы Киева по срыву проекта с опреснением воды в Крыму назвали русофобскими

Москва, 25 декабря. Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о препятствовании проекту по опреснению воды в Крыму являются проявлением «антироссийкого духа», сообщил политолог Владимир Оленченко.

Он обратил внимание на то, что заявления Кулебы постоянно содержат русофобские призывы и строятся на антироссийской риторике и выступлениях, передает RT.

«Какого-то позитива в его действиях, того, чтобы улучшилась ситуация Украины в каких-то делах — нет», — сказал Оленченко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерениях Киева помешать проекту с опреснением воды в Крыму. По его словам, украинские власти не хотят допустить привлечения международной компании для строительства данного объекта.