Луганск, 25 декабря. Украинские военные по ошибке приняли свой летальный аппарат за беспилотник ОБСЕ и уничтожили его. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Выстрелы из стрелкового оружия раздались вблизи линии соприкосновения. Как выяснилось, результатом непрофессиональных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал сбитый беспилотный аппарат, принадлежащий украинской стороне.

Командир подразделения Шаповалов отдал приказ провинившимся восстановить беспилотник за свой счет. О других мерах воздействия Шаповалова на своих подчиненных не сообщается.

Недавно в Народной милиции ЛНР сообщили о задержании бойца ВСУ в состоянии наркотического опьянения. По словам бродяги, он направлялся в Россию с целью поиска работы.