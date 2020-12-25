Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

Рязань, 25 декабря. Автобус с пассажирами опрокинулся во время движения в Рязанской области. Смертельные травмы получили четыре человека, столько же людей пострадали.

Авария произошла на 247-м километре Р-22. Среди погибших трое пассажиров автобуса и водитель. Травмы различной степени тяжести получили четыре человека, среди которых трое детей. Состояние одного из детей оценивается как тяжелое, уточнили в Единой дежурно-диспетчерской службе по региону.

Предварительно установлено, что рейсовый автобус двигался со стороны Москвы по направлению к Волгограду. Он перевозил 26 человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, движение на аварийном участке трассы временно затруднено, передает RT.

ДТП с участием трехлетнего ребенка ранее произошло в Тверской области. Ребенок получил травмы в результате столкновения двух иномарок Hyundai.