Жительница Крыма: полуостров не может представить себя частью Украины

Симферополь, 25 декабря. Крымчане на сегодняшний день уже не могут представить себя частью украинского государства, заявила жительница полуострова Ольга Половкова.

Женщина в эфире телеканала КРТ открыто задала вопрос жителям Крыма, готовы ли они вернуться в состав Украины после всего того, что было пережито за эти шесть лет. Она напомнила о продуктовой и энергетической блокадах, которые регион преодолел, о двух построенных ТЭС за эти шесть лет. Половкова не забыла и о проблеме с водой. Она уверена, что скоро ситуация изменится, так как в бюджет Крыма уже направлены денежные средства на реализацию проекта оросительных станций.

Все выше перечисленное демонстрирует, что в свое время жители Крыма приняли правильное решение, заметила крымчанка. По ее словам, жители полуострова не намерены менять свой выбор.

«За весь период, что мы находимся в составе РФ, мы стали жить лучше. Было столько построено детских садов, школ, дороги, больницы, сделаны ремонты. Нечего говорить, было столько проделано за шесть лет, чего не было сделано за 25 лет при Украине», — добавила Половкова.

Недавно стало известно, что подготовка к туристическому сезону в Крыму уже начинается. Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко рассказал об инвестпроектах 2021 года, которые помогут и далее развивать туризм в регионе.