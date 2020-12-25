Число заразившихся COVID-19 в мире за последние сутки превысило 662 тысячи

, 25 декабря. Всемирная организация здравоохранения назвала число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире. Цифра превысила 77,5 млн случаев.

Обновленная статистика была размещена на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения. За прошедшие сутки в мире выявили больше 662 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число летальных исходов превысило 1,7 миллиона, передает RT.

Недавно ВОЗ предупредила мировое сообщество о риске заражения коронавирусом почти двух миллиардов человек. Согласно данным организации, 25% медицинских учреждений не имеют водоснабжения, что может обернуться негативными последствиями в пандемию.