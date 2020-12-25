Банк России отозвал лицензию у ООО «Платежный стандарт»

Новосибирск, 25 декабря. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление денежных операций у кредитной организации «Платежный Стандарт». Информацию передали представители регулятора.

«Платежный Стандарт» зарегистрирован в Новосибирске. Организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Центробанка.

Кредитная организация по величине активов занимала 395 место в российской банковской системе. На данный момент она не является участником системы страхования вкладов.

Недавно Центробанк отозвал лицензию у банка «Онего», зарегистрированного в Петрозаводске. Причиной стало нарушение законов и требований законодательства России.