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В Крыму раскрыли, как готовят мороженое, которое поставляют в Дагестан и Китай

В Крыму раскрыли, как готовят мороженое, которое поставляют в Дагестан и Китай

Севастополь, 25 декабря. Во времена царской России мороженое было самым дорогим десертом. Если в лучшем ресторане Крыма обед стоил 80 копеек, то счет за него с порцией мороженого увеличивался вдвое. Лед и спрессованный снег для мороженого хранили в крымских пещерах, благодаря чему десерт подавали не только зимой, но и летом. Теперь для производства мороженого используют совсем другие технологии, из-за чего оно стало гораздо доступнее. А еще в Крыму на фабрике мороженого проводят экскурсии-дегустации. Корреспондент ФАН побывал на производстве самого молодого мороженого в Крыму, в селе Доброе.

Попасть на экскурсию по фабрике мороженого оказалось не так-то просто. До Нового года практически все расписано, нашлись места только на раннее утро в один из дней.

В Крыму раскрыли, как готовят мороженое, которое поставляют в Дагестан и Китай

Подъехавшие люди зевают, надевают маски и продвигаются к подошедшему аниматору. Как выяснится в дальнейшем, производство сейчас отдыхает, ждет весны и наплыва туристов, поэтому акценты в показе сдвинуты на веселье и праздник ― никто не против, новогоднее настроение в бесснежную зиму никому не помешает.

Мороженое «Доброе» самое молодое в Крыму, первую партию выпустили около трех лет назад. На фабрике работают более 100 человек. Территория большая, светлая, повсюду газоны. На одной из полян ― большущий зеленый бык, символ будущего года. Дети подходят и шепчут ему на ушко свои желания.

После нескольких эстафет, загадок и дойки пластмассовых коров заходим в приемочный цех. Сюда привозят молоко со всего Крыма, они еле набирают нужный объем, говорит девушка в костюме Эльзы, аниматор и представитель предприятия. За стеной находится лаборатория, где проверяют температуру, плотность, и отсутствие заменителей молочного жира. Здесь измеряют процент кислотности прибывшего молока, его жирность, от которой зависит, какое мороженное будут изготавливать.

В Крыму раскрыли, как готовят мороженое, которое поставляют в Дагестан и Китай

«Из жирного молока готовят пломбир, если же его пустить на производство лимонного мороженого, оно просто свернется, ― продолжает Эльза. ― Самое неприхотливое ― шоколадное мороженое. Его перемешивают всего 12 часов. С ананасовым и другими видами сложнее, процесс его варки занимает около суток».

Поднимаемся в святая святых ― в цех производства. Летом он работает без остановки, так как 70% мороженого в Крыму съедают именно в курортный сезон. За весь год на полуострове покупают 10 тонн мороженого. В жаркие месяцы с фабрики «Доброго» выходит по 18 тонн в сутки, разъезжаясь по городам РФ и за границу. Сейчас производство отдыхает, последнюю партию продукта здесь варили в конце октября. В марте работу возобновят.

В Крыму раскрыли, как готовят мороженое, которое поставляют в Дагестан и Китай

Даже не верится, что это небольшое помещение с несколькими агрегатами выпускает объемы почти в 20 тонн. По конвейеру проходит и пломбир в стаканчиках, и колбаски, и ведра. Мороженое упаковывают здесь же. Сотрудники говорят, что все дело в современном оборудовании из Польши и Италии. Рассмотреть технику можно только через стекло, внутрь имеют право заходить только работники цеха. Фото и видео так же запрещены – секрет производства.

Прежде чем отправить на конвейер, мороженое варят. Происходит это в цистернах по 2,5 тонны каждая, их мы тоже видим за стеклом. Сгущенку, масло и цельное молоко нагревают, потом пропускают через сито, пастеризуют при 85 градусах и перемешивают целые сутки! Один из важных компонентов в изготовлении мороженого – воздух. Без него десерт был бы похож на кирпич, вкусный, но слишком твердый. Как в Киевской Руси, когда мороженое представляло собой мелко наструганное замороженное молоко, которое смешивали с творогом и сметаной, добавляли в него сушеные фрукты и мед. Но у нас на дворе 21 век, без процесса фризерования не обойтись. Именно на этом этапе мороженое принимает привычную температуру -3,5 градусов. И это еще не все. Мороженое надо еще закалить! Для этого его температура понижается до -37 градусов, из-за чего вымораживается до 85% содержащейся в продукте воды. Благодаря этому процессу мороженое будет держать форму.

В Крыму раскрыли, как готовят мороженое, которое поставляют в Дагестан и Китай

Закаленное мороженное упаковывают в картонные коробки и направляют в камеры хранения -18, -25 градусов. Здесь оно должно отлежаться, успокоиться, объясняют на производстве. Далее «добринское» мороженое развозят по Крыму, в Краснодар, Ростов-на Дону, Сочи, Махачкалу и даже в Китай. Мороженое для КНР занимает одно из пяти помещений в морозильном цеху фабрики.

В Крыму раскрыли, как готовят мороженое, которое поставляют в Дагестан и Китай

На дегустации в «Добром» подают 100 граммов мороженого. Как утверждают сотрудники, такой объем лакомства рекомендуется съедать за раз, так оно не навредит и закалит горло. Экскурсантам представляют пять шариков: шоколадное, со сгущенкой, тирамиссу, лимонное и ягодное мороженое. Некоторые из вкусов в магазинах еще не купить. К примеру, лимонное мороженое, широкое производство которого откроют не раньше весны. Также весной на предприятии начинают выпуск рожков и «сэндвичей». На фабрику закупят новое оборудование и станут выпускать еще больше мороженого.

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