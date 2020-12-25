В Крыму раскрыли, как готовят мороженое, которое поставляют в Дагестан и Китай

Севастополь, 25 декабря. Во времена царской России мороженое было самым дорогим десертом. Если в лучшем ресторане Крыма обед стоил 80 копеек, то счет за него с порцией мороженого увеличивался вдвое. Лед и спрессованный снег для мороженого хранили в крымских пещерах, благодаря чему десерт подавали не только зимой, но и летом. Теперь для производства мороженого используют совсем другие технологии, из-за чего оно стало гораздо доступнее. А еще в Крыму на фабрике мороженого проводят экскурсии-дегустации. Корреспондент ФАН побывал на производстве самого молодого мороженого в Крыму, в селе Доброе.

Попасть на экскурсию по фабрике мороженого оказалось не так-то просто. До Нового года практически все расписано, нашлись места только на раннее утро в один из дней.

Подъехавшие люди зевают, надевают маски и продвигаются к подошедшему аниматору. Как выяснится в дальнейшем, производство сейчас отдыхает, ждет весны и наплыва туристов, поэтому акценты в показе сдвинуты на веселье и праздник ― никто не против, новогоднее настроение в бесснежную зиму никому не помешает.

Мороженое «Доброе» самое молодое в Крыму, первую партию выпустили около трех лет назад. На фабрике работают более 100 человек. Территория большая, светлая, повсюду газоны. На одной из полян ― большущий зеленый бык, символ будущего года. Дети подходят и шепчут ему на ушко свои желания.

После нескольких эстафет, загадок и дойки пластмассовых коров заходим в приемочный цех. Сюда привозят молоко со всего Крыма, они еле набирают нужный объем, говорит девушка в костюме Эльзы, аниматор и представитель предприятия. За стеной находится лаборатория, где проверяют температуру, плотность, и отсутствие заменителей молочного жира. Здесь измеряют процент кислотности прибывшего молока, его жирность, от которой зависит, какое мороженное будут изготавливать.

«Из жирного молока готовят пломбир, если же его пустить на производство лимонного мороженого, оно просто свернется, ― продолжает Эльза. ― Самое неприхотливое ― шоколадное мороженое. Его перемешивают всего 12 часов. С ананасовым и другими видами сложнее, процесс его варки занимает около суток».

Поднимаемся в святая святых ― в цех производства. Летом он работает без остановки, так как 70% мороженого в Крыму съедают именно в курортный сезон. За весь год на полуострове покупают 10 тонн мороженого. В жаркие месяцы с фабрики «Доброго» выходит по 18 тонн в сутки, разъезжаясь по городам РФ и за границу. Сейчас производство отдыхает, последнюю партию продукта здесь варили в конце октября. В марте работу возобновят.

Даже не верится, что это небольшое помещение с несколькими агрегатами выпускает объемы почти в 20 тонн. По конвейеру проходит и пломбир в стаканчиках, и колбаски, и ведра. Мороженое упаковывают здесь же. Сотрудники говорят, что все дело в современном оборудовании из Польши и Италии. Рассмотреть технику можно только через стекло, внутрь имеют право заходить только работники цеха. Фото и видео так же запрещены – секрет производства.

Прежде чем отправить на конвейер, мороженое варят. Происходит это в цистернах по 2,5 тонны каждая, их мы тоже видим за стеклом. Сгущенку, масло и цельное молоко нагревают, потом пропускают через сито, пастеризуют при 85 градусах и перемешивают целые сутки! Один из важных компонентов в изготовлении мороженого – воздух. Без него десерт был бы похож на кирпич, вкусный, но слишком твердый. Как в Киевской Руси, когда мороженое представляло собой мелко наструганное замороженное молоко, которое смешивали с творогом и сметаной, добавляли в него сушеные фрукты и мед. Но у нас на дворе 21 век, без процесса фризерования не обойтись. Именно на этом этапе мороженое принимает привычную температуру -3,5 градусов. И это еще не все. Мороженое надо еще закалить! Для этого его температура понижается до -37 градусов, из-за чего вымораживается до 85% содержащейся в продукте воды. Благодаря этому процессу мороженое будет держать форму.

Закаленное мороженное упаковывают в картонные коробки и направляют в камеры хранения -18, -25 градусов. Здесь оно должно отлежаться, успокоиться, объясняют на производстве. Далее «добринское» мороженое развозят по Крыму, в Краснодар, Ростов-на Дону, Сочи, Махачкалу и даже в Китай. Мороженое для КНР занимает одно из пяти помещений в морозильном цеху фабрики.

На дегустации в «Добром» подают 100 граммов мороженого. Как утверждают сотрудники, такой объем лакомства рекомендуется съедать за раз, так оно не навредит и закалит горло. Экскурсантам представляют пять шариков: шоколадное, со сгущенкой, тирамиссу, лимонное и ягодное мороженое. Некоторые из вкусов в магазинах еще не купить. К примеру, лимонное мороженое, широкое производство которого откроют не раньше весны. Также весной на предприятии начинают выпуск рожков и «сэндвичей». На фабрику закупят новое оборудование и станут выпускать еще больше мороженого.