Мурашко: российские медорганизации будут работать усиленно в праздничные дни

Москва, 25 декабря. Работа медицинских организаций в России будет происходить в усиленном режиме во время новогодних праздников. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Соответствующее заявление глава ведомства сделал во время брифинга в правительстве. По его словам, новогодние праздники являются особенно сложными для медиков. Мурашко подчеркнул, что в первую очередь будет усилена работа с пациентами, которые заразились коронавирусом, передает RT.

«Усиление работы медицинских организаций будет происходить по нескольким направлениям», — сказал министр.

Недавно Мурашко дал прогноз по развитию эпидемиологической ситуации в России. Он предположил, что обстановка с COVID-19 стабилизируется весной 2021 года.