Аксенов назвал «ерундой» назначенный срок Ислямову за энергоблокаду Крыма

Симферополь, 25 декабря. Бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову дали слишком маленький срок. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава полуострова уверен, что «19 лет — это ерунда» за энергоблокаду Крыма, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению целостности России. Об этом Аксенов сообщил во время итоговой пресс-конференции, состоявшейся 24 декабря в Симферополе.

Крымские власти, по словам главы полуострова, намерены добиваться выдачи не только Ислямова, но и других людей, которые с 2014 года уехали на Украину. Для этого будут приняты процессуальные меры.

Напомним, ранее ФАН сообщал, как Крым может возместить убытки, которые понес полуостров из-за энергоблокады, организованной радикалами Ислямова.