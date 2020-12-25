Украинцев предупредили о подорожании сахара и хлеба

Киев, 25 декабря. Резкий рост цен на сахар и пшеницу ожидается на Украине в ближайшее время. Об этом заявил глава Союза украинского селянства Иван Томич.

Подорожание сахара можно объяснить несколькими факторами. Прежде всего это связано с низким производством этого продукта на Украине. Внутреннее потребление сахара составляет около полутора миллиона тонн при производстве чуть больше одного миллиона тонн, пояснил Томич.

Рост цен на сахар также обусловлен его подорожанием в Европе и США. Украина не имеет возможности импорта сахара, в связи с чем цена на продукт будет расти.

«Плюс экспорт. Идет рост цены на сахар в Европе и Америке. И тут у нас нет возможности импорта сахара. Ситуация будет складываться, подорожание будет. Сахар будет идти первым номером до нового урожая», — отметил эксперт.

Подорожание коснется и продуктов из пшеницы. Прежде всего речь идет о муке, из которой изготавливаются хлебобулочные и макаронные изделия.

В декабре на Украине наблюдалось подорожание газа. Компания «Нафтогаз» увеличила стоимость голубого топлива для производителей тепловой энергии на 13,5% от уровня ноября.