Новая стратегия Минздрава по борьбе с ВИЧ утверждена до 2030 года в России

Москва, 25 декабря. Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране до 2030 года начнет действовать сразу после окончания нынешнего плана в конце 2020 года.

Стратегия представлена на сайте национальной ассоциации специалистов по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции. Согласно документу, в планах у государства в течение десяти лет снизить прирост заболеваемости за год с 76 тысяч человек в 2020 году до 45 тысяч в 2030 году. Будет снижена стоимость антиретровирусной терапии, из-за чего число людей, принимающих ее, вырастет с 72% до 95%.

Немаловажным фактором является искоренение дискриминации ВИЧ-положительных людей. Для этого знания об инфекции будут распространять среди медработников и педагогов, которые понесут информацию в массы, сказано в стратегии.

Недавно специалисты научного центра «Вектор» разработали вакцину против вируса иммунодефицита человека. По данным специалистов, препарат способен вырабатывать антитела к вирусу, это подтвердилось в ходе первой фазы клинических испытаний у 100% добровольцев.