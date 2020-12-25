Кабмин выделит более 15 трлн руб. на мероприятия по снижению уровня бедности

Москва, 25 декабря. Правительство РФ выделит 15,3 трлн рублей на мероприятия по снижению уровня бедности в стране. Программа рассчитана на 2019–2024 годы.

Счетная палата предоставила анализ мер, принятых для достижения национальной цели «Снижение в два раза уровня бедности в РФ». В рамках программы будут осуществлены 992 мероприятия национальных и федеральных проектов. Ряд крупномасштабных мер позволит существенно снизить уровень бедности и увеличить реальные располагаемые доходы, передает RT.

«Счетная палата России оценила влияние на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности шести мер государственной политики... Данные меры приводят к снижению уровня бедности на 2,32 п.п.», — отмечено в документе.

Кроме того, по данным Счетной палаты, дополнительные денежные пособия семьям с детьми снижают дефицит доходов населения на 6,7%. Это приведет к действительному снижению уровня бедности.

Недавно директор представительства Всемирного банка в РФ Рено Селигманн оценил меры российских властей по поддержке экономики. По его словам, государственные решения помогли избежать резкого скачка уровня бедности.