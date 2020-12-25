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Кабмин выделит более 15 трлн руб. на мероприятия по снижению уровня бедности

Кабмин выделит более 15 трлн руб. на мероприятия по снижению уровня бедности

Москва, 25 декабря. Правительство РФ выделит 15,3 трлн рублей на мероприятия по снижению уровня бедности в стране. Программа рассчитана на 2019–2024 годы.

Счетная палата предоставила анализ мер, принятых для достижения национальной цели «Снижение в два раза уровня бедности в РФ». В рамках программы будут осуществлены 992 мероприятия национальных и федеральных проектов. Ряд крупномасштабных мер позволит существенно снизить уровень бедности и увеличить реальные располагаемые доходы, передает RT.

«Счетная палата России оценила влияние на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности шести мер государственной политики... Данные меры приводят к снижению уровня бедности на 2,32 п.п.», — отмечено в документе.

Кроме того, по данным Счетной палаты, дополнительные денежные пособия семьям с детьми снижают дефицит доходов населения на 6,7%. Это приведет к действительному снижению уровня бедности.

Недавно директор представительства Всемирного банка в РФ Рено Селигманн оценил меры российских властей по поддержке экономики. По его словам, государственные решения помогли избежать резкого скачка уровня бедности.

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