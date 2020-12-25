Прилучный бросил Карпович и пустился во все тяжкие с пышногрудой блондинкой

Москва, 25 декабря. Звезда сериала «Мажор» актер Павел Прилучный был замечен в компании стройной девушки. Общение молодых людей сняли на видео.

Летом артиста бросила жена Агата Муцениеце, объявив на всю Сеть пикантную причину разрыва. Прилучный изменял матери своего семилетнего сына Тимофея. Оставшегося без семьи актера утешила коллега Мирослава Карпович. Пара сняла совместный загородный дом, но счастье длилось недолго, «мажор» снова пошел налево. «Папина дочка» же продолжает всем говорить, что несвободна.

«Еще до небезызвестной драки (недавно артиста сильно избили, ведется расследование. — Прим. ФАН) Паша зажигал со своей однокурсницей в караоке. С красивой статной блондинкой. Девушка весь вечер не слезала с его колен. Понятно, что отношения у них весьма свободные», — рассказали знакомые Прилучного.

Видео, на котором актера запечатлели рядом с белокурой девушкой, оказалось в соцсетях. На кадрах видно, как явно подвыпивший Прилучный сидит в караоке рядом с некой особой, которая не стесняясь закинула на его бедро свою ногу, а на плечо руку. Пара ждала, когда закончится проигрыш песни и можно будет начать петь. Они о чем-то активно разговаривали и, заметив, что их снимают, показали неприличный жест.

Знакомые Прилучного отмечают, что он «низко пал» после Муцениеце, которая всегда ведет себя достойно. Сейчас же рядом с актером девушки, которые выделяются вызывающим поведением.

Бывшая жена Прилучного Агата Муцениеце заявила, что смогла не разочароваться в любви после скандального развода и намерена выйти замуж еще раз. Свой брак она сравнила с катанием на велосипеде, а развод с падением с него.