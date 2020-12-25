Биологи не нашли опасности приема лекарств от гипертонии при COVID-19

Москва, 25 декабря. Ученые попытались понять, почему гипертоники с COVID-19 чаще попадают в реанимацию и умирают от инфекции. Эти проблемы можно подавить с помощью определенных лекарств от гипертонии.

Биологи изучили историю болезней 144 пациентов с гипертонией, которые принимали и не принимали два самых известных препарата от давления. Они беспокоились, что лекарства для снижения давления влияют на аналоги рецептора ACE2. Его использует коронавирус для проникновения в легкие. Лекарства на основе ингибиторов фермента ACE снижают риск летального исхода от COVID-19 почти в восемь раз. Концентрация вирусных частиц уменьшалась со скоростью, которая выявлена у пациентов без гипертонии, передает газета "Взгляд".

Испытания показали, что лекарства подавляли работу генов, связанных с воспалениями. Они побуждают функционировать участки ДНК, которые связаны с противовирусными белками интерферонов. Лекарства не влияли на число ACE2. Поэтому гипертоникам можно принимать лекарства от давления при коронавирусе.

Людей с ожирением, хроническими болезнями сердца, курильщиков и диабетиков коронавирус поражает чаще других. Точные причины еще предстоит выяснить. Это может быть связано с изменением в работе иммунитета, считают ученые.

Однако специалисты доказали, что спайковый белок коронавируса может проникать в мозг и приводить к опасным неврологическим изменениям. У пациентов путается сознание, усиливаются головные боли. Они чаще чувствуют усталость. Врачи диагностировали случаи инсультов и других осложнений на фоне коронавируса.