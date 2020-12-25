Вильфанд пообещал москвичам снежный коллапс

Москва, 25 декабря. Нестандартная погода надвигается на столицу России, в регионе ожидается мокрый снег и гололед.

Выпадет огромное количество осадков в ближайшие два дня, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Москве ожидается более десяти сантиметров осадков.

«Для Москвы это очень много, ожидается снежный коллапс! И гололед, и метель не исключена. Будет настоящая зимняя погода со снегом, с возможностью лепить снежную бабу и возить детей на санках», — заявил синоптик.

Последняя неделя перед новым годом в Москве будет морозная, температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала о погоде в Екатеринбурге в новогоднюю ночь. Ожидается снег, до 30 декабря сильных морозов в городе не прогнозируется.