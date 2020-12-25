Глава РАН спрогнозировал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19

Москва, 25 декабря. Массовый иммунитет к коронавирусу у граждан РФ не может выработаться в течение года, нужно гораздо больше времени, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Он назвал предположения о появлении общего иммунитета у населения оптимистическим сценарием развития событий и порекомендовал трезво смотреть на ситуацию. Сергеев напомнил, что пока неизвестно, как долго держится иммунитет у переболевших коронавирусом и вакцинированных от него.

«Одно дело, если на год, или на два, а если будет меньше, это означает, что фактически все население надо будет заново прививать», — констатировал глава РАН.

Профессор Российской академии наук Георгий Базыкин назвал источник второй волны коронавируса в России. По словам ученого, пандемии способствуют местные факторы, пишет RT.