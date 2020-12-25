Подростки стали жертвами извращенца в Сыктывкаре

Сыктывкар, 25 декабря. Гражданин Узбекистана, надругавшийся над двумя несовершеннолетними детьми, предстанет перед судом в Республике Коми.

Подозреваемый работал разносчиком газет, поэтому имел доступ к подъездам жилых домов. Впервые инцидент произошел в сентябре, 24-летний иностранец напал на 14-летнего мальчика и надругался над ним. Второй жертвой стала 13-летняя девочка, сообщили в Следственном комитете по Коми.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что житель Москвы развращал 11-летнюю девочку в квартире ее бабушки. Мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело.