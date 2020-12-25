Голый австралиец устроил истерику в полицейской машине

Голд-Кост, 25 декабря. Житель австралийского города Голд-Кост в штате Квинсленд случайно запрыгнул в машину полиции. Из одежды на нем был только мотоциклетный шлем.

Инцидент произошел в разгар дня, когда улицы были полны туристов и местных жителей. Голый мужчина бегал по улице, как вдруг бросился в сторону полицейской машины. Автомобиль правоохранителей вызвали на место происшествия из-за неадекватного поведения горожанина.

В какой-то момент голый человек открыл боковую дверь полицейского автомобиля и сел в салон. Правоохранители заблокировали двери, и нарушитель понял, что оказался в ловушке. Он начал кричать и махать руками, пытаясь вырваться наружу. Позднее было установлено, что мужчина страдает от проблем с психическим здоровьем.

Похожий инцидент ранее произошел в Самарканде. Местный житель с голым торсом выбежал на проезжую часть и начал бросаться на проезжающие мимо него машины.