Житель Великобритании нашел клад стоимостью 80 млн рублей под своими ногами

, 25 декабря. Редкая удача улыбнулась жителю Великобритании. Он вышел из дома и нашел необычный «древний диск» стоимостью примерно 80 млн рублей прямо под ногами.

Мужчина вышел на прогулку, чтобы понаблюдать за птицами, но в какой-то момент заметил необычный предмет под ногами. Он взял из дома металлоискатель и вернулся на место обнаружения находки. С его помощью он нашел кувшин, который был наполнен монетами древних кельтов 40-х и 50-х годов н.э.

Внимательный британец пока не решил, что будет делать с добычей. Он может продать сокровище музею либо распорядиться им по своему усмотрению.

Ранее клад с 10 тысячами советских рублей был обнаружен на маяке острова Большой Тютерс в Финском заливе. Купюры могли пролежать там почти 50 лет.