Захарова объяснила, как Россия победит в «войне вакцин»

Москва, 24 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала противостояние мировых институтов, которые создают вакцины от COVID-19.

В мире наблюдается тенденция на информационные войны. Очередное противостояние крутится вокруг вакцин от коронавируса. Сила России, считает дипломат Мария Захарова, заключается в правде об отечественных достижениях.

«Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности — это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с черным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях», — заявила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что важно отвечать на дезинформацию и приводить контраргументы.

Федеральное агентство новостей подвело итоги брифинга Марии Захаровой.